Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую помощь жителям Чуйской и Ошской областей (график)

16 сентября 2017, 0:37 Комментарии

Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую консультацию жителям айыл окмоту Чуйской и Ошской областей. Об этом 15 сентября сообщили в Министрестве юстиций.

Так, юристы окажут бесплатную помощь по следующему графику:

Кеминский район Чуйской области

18 сентября - 10:00 в здании Ильичевского айыл окмоту;

18 сентября - 14:00 в здании Ак-Тюзского айыл окмоту;

20 сентября - 10:00 в здании Чон-Кеминского айыл окмоту;

20 сентября - 14:00 в здании Кок-Ойрокского айыл окмоту;

22 сентября - 10:00 в здании мэрии города Кемин.

Узгенский район Ошской области

18 сентября - 10:00 в здании Мырза-Акенского айыл окмоту;

18 сентября - 14:00 в здании Алтын-Булакского айыл окмоту;

19 сентября - 10:00 в здании Ак-Джарского айыл окмоту;

19 сентября - 14:00 в здании Келдюкского айыл окмоту;

20 сентября - 10:00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;

20 сентября - 14:00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;

21 сентября - 10:00 в здании Джылалдынского айыл окмоту;

21 сентября - 14:00 в здании Ийри-Сууйского айыл окмоту;

22 сентября - 10:00 в здании Торт-Колского айыл окмоту;

22 сентября - 14:00 в здании Чангетского айыл окмоту;

25 сентября - 10:00 в здании Жазынского айыл окмоту;

25 сентября - 14:00 в здании Заргерского айыл окмоту;

26 сентября - 10:00 в здании Джалпак-Ташского айыл окмоту;

26 сентября - 14:30 в здании Куршабского айыл окмоту.

Алайского и Чон-Алайского района Ошской области

27 сентября - 10:00 в здании Сары-Монолского айыл окмоту;

27 сентября - 14:00 в здании Кашка-Сууйского айыл окмоту;

28 сентября - 10:00 в здании Чон-Алайского айыл окмоту;

28 сентября - 14:00 в здании Жекендинского айыл окмоту.

Проект "Автобус солидарности" был запущен Министерством юстиции в июле 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике" в Чуйской и Ошской областях.

В рамках проекта "Автобуса солидарности" группа юристов выезжают на места на специальном транспортном средстве и предоставляют консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейные и трудовые споры), а также дают разъяснению по законодательству.