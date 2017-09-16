Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +17°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в КыргызстанеВ Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в КыргызстанеПишет красивые песни и держит слово — что подкупает Путина в АтамбаевеПишет красивые песни и держит слово — что подкупает Путина в Атамбаеве

Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую помощь жителям Чуйской и Ошской областей (график)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448157-ru.html

Похожие новости

Бишкек, Ош и ряд сел Чуйской области временно останутся без газа

Более 10 тысяч жителей Ноокатского района поддержали Омурбека Бабанова

В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 сентября отключат электричество

Более 10 тысяч жителей Ноокатского района поддержали Омурбека Бабанова

В Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в Бишкеке

16 сентября 2017, 0:37       Комментарии

Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую консультацию жителям айыл окмоту Чуйской и Ошской областей. Об этом 15 сентября сообщили в Министрестве юстиций.
Так, юристы окажут бесплатную помощь по следующему графику:
Кеминский район Чуйской области
18 сентября - 10:00 в здании Ильичевского айыл окмоту;
18 сентября - 14:00 в здании Ак-Тюзского айыл окмоту;
20 сентября - 10:00 в здании Чон-Кеминского айыл окмоту;
20 сентября - 14:00 в здании Кок-Ойрокского айыл окмоту;
22 сентября - 10:00 в здании мэрии города Кемин.
Узгенский район Ошской области
18 сентября - 10:00 в здании Мырза-Акенского айыл окмоту;
18 сентября - 14:00 в здании Алтын-Булакского айыл окмоту;
19 сентября - 10:00 в здании Ак-Джарского айыл окмоту;
19 сентября - 14:00 в здании Келдюкского айыл окмоту;
20 сентября - 10:00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;
20 сентября - 14:00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;
21 сентября - 10:00 в здании Джылалдынского айыл окмоту;
21 сентября - 14:00 в здании Ийри-Сууйского айыл окмоту;
22 сентября - 10:00 в здании Торт-Колского айыл окмоту;
22 сентября - 14:00 в здании Чангетского айыл окмоту;
25 сентября - 10:00 в здании Жазынского айыл окмоту;
25 сентября - 14:00 в здании Заргерского айыл окмоту;
26 сентября - 10:00 в здании Джалпак-Ташского айыл окмоту;
26 сентября - 14:30 в здании Куршабского айыл окмоту.
Алайского и Чон-Алайского района Ошской области
27 сентября - 10:00 в здании Сары-Монолского айыл окмоту;
27 сентября - 14:00 в здании Кашка-Сууйского айыл окмоту;
28 сентября - 10:00 в здании Чон-Алайского айыл окмоту;
28 сентября - 14:00 в здании Жекендинского айыл окмоту.
Проект "Автобус солидарности" был запущен Министерством юстиции в июле 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике" в Чуйской и Ошской областях.
В рамках проекта "Автобуса солидарности" группа юристов выезжают на места на специальном транспортном средстве и предоставляют консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейные и трудовые споры), а также дают разъяснению по законодательству.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум