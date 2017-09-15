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Пишет красивые песни и держит слово — что подкупает Путина в Атамбаеве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448156-ru.html

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15 сентября 2017, 23:14       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью журналистке из КР и рассказал о своем отношении к Алмазбеку Атамбаеву.
Интервью вела журналистка Сыягуль Караман.
В беседе российский лидер признался, что уважает творчество кыргызстанского президента.
"Народы СССР многое положили на алтарь победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что ваш президент пишет песни на этот счет. Причем, на мой взгляд, очень талантливо, интересно, красиво. Это показывают по центральным каналам российского телевидения. Но это не все, чем нам дорог Кыргызстан", - сказал Путин.
Он отметил, что Алмазбек Атамбаев эмоциональный человек и на него можно положиться.
"Мы познакомились в 2011 году. Мы все разные. Президент Кыргызстана яркий человек: пишет стихи, очень эмоциональный. Знаете, что в нем подкупает? Это не сразу становится ясным. Он человек, который держит слово. Если с ним о чем-то договорились, он идет до конца. Я это в людях очень ценю", - добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что работает с Атамбаевым много лет и считает его надежным партнером.
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