ГРС: Необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать

15 сентября 2017, 23:11 Комментарии

В связи с началом агитационной кампании агитаторы некоторых кандидатов в президенты начали призывать избирателей менять свои ID-карты на новые биометрические паспорта, в противном случае они не смогут проголосовать. Также со стороны избирателей увеличились обращения в Государственную регистрационную службу с вопросами, для чего агитаторы собирают персональные идентификационные номера (ПИН) граждан.

ГРС заявляет, что необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать. Избиратель может голосовать как старым, так и новым паспортом. Также ГРС призывает избирателей ни одному агитатору не давать копии паспортов или же свои ПИН номера. Все это противоречит закону.

ГРС просит всех граждан уточнить себя в списках избирателей в участках по месту прописки, а также на сайте www.shailoo.srs.kg. Помимо этого функционирует колл-центр ГРС по номеру 119 (звонок бесплатный), где граждане получат консультацию о выборном процессе, необходимых документах и процедурах для участия в выборах, о пунктах приема биометрических данных, о включении в список избирателей и возможности изменения избирательного адреса. Также уточнить себя в списках избирателей можно путем отправки смс-сообщения на бесплатный номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера. Данная услуга также предоставляется на бесплатной основе.

Список избирателей граждан КР, находящихся за пределами страны, предоставляется загранучреждениями Министерства иностранных дел. Для того, чтобы попасть в список, им необходимо встать на консульский учет и заполнить форму №2, на основании которого в ИСУСИ их исключают из списка избирателей на территории КР и включают в список граждан, голосующих в загранучреждениях МИД КР в той или иной стране.

ГРС провела работу по вычищению списков избирателей от дублирующих записей и неактуальных данных. По итогам первого полугодия из списка избирателей удалено более 18 тыс. умерших.