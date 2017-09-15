Ноокатцы: Бабанов — современный Торобай Кулатов

15 сентября 2017, 20:16 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов рассказал о своей политической программе 40 тыс. жителям города Ноокат Ошской области, которые собрались на городском стадионе в поддержку политика.

"Уверен, вы выберете путь вперед вместе с Бабановым. Кандидат, которого мы сегодня поддерживаем, — это молодой, образованный, понимающий тенденции XXI века. Сегодня Бабанов обеспечивает рабочими местами жителей Кыргызстана. Уверен, кыргызский народ поддержит Бабанова", — сказал депутат БГК, вице-президент национальной федерации бокса КР Коргонбай уулу Жусупбек.

Омурбек Бабанов подробно остановился на своей программе "Путь вперед", в том числе на том, какие изменения ждут страну в случае его избрания: льготное кредитование, развитие регионов, эффективная внешняя политика, борьба с коррупцией, поддержка мигрантов, налоговая и конституционная реформы, качественное образование и доступная для каждого современная медицина.

1 of 3 "У нас в стране за 26 лет не произошло существенных изменений. Все еще актуальны проблемы с чистой водой, с больницами и школами, дорогами. Пришло время очнуться. Называть коррупцию коррупцией и бороться с ней. И тогда мы сможем гордиться нашей страной, а не уезжать на заработки в другую. Почему из-за коррупции должны богатеть только единицы? Почему народ должен страдать из-за них?" — сказал кандидат в президенты.

Омурбек Бабанов в своем выступлении отметил, что рад слышать, что люди выступают против административного ресурса.

"Если вы хотите, чтобы у всех были равные права, чтобы ваши дети получали качественное образование, если хотите, чтобы из Кыргызстана выходили свои Стивы Джобсы, Биллы Гейтсы, то пришло время голосовать за путь вперед!" — добавил Бабанов.

1 of 3 Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 15.09.2017 г. Тираж: 1.