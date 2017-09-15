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Новости Кыргызстана

В Бишкеке 16 сентября не будет света на 18 улицах — списокВ Бишкеке 16 сентября не будет света на 18 улицах — список

Сагынов: вопросы таяния ледников и отработки рудников связаны

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448153-ru.html

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15 сентября 2017, 21:36       Комментарии

Тем самым компания продемонстрировала приверженность принципам расстановки приоритетов в пользу экологии. Результатом станет то, что сумма, которая выделялась на решение экологических проблем, будет увеличена с 310 тысяч до 3 миллионов долларов, заявил Сагынов.
"Что касается таяния ледников, то надо понимать, что вопрос Кумтора, к сожалению, нельзя рассматривать в отрыве от вопроса неизбежности таяния ледников. Это данность, с которой нам приходится мириться. Выбор в пользу добычи золота, а не в пользу нескольких ледников, был сделан правительством еще в 90-е годы", - сказал Сагынов.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что теперь Centerra Gold Inc. взяла на себя реализацию всех рекомендаций независимых международных экологов по сохранению экологии в регионе.
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