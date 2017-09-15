Сагынов: вопросы таяния ледников и отработки рудников связаны

15 сентября 2017, 21:36 Комментарии

Тем самым компания продемонстрировала приверженность принципам расстановки приоритетов в пользу экологии. Результатом станет то, что сумма, которая выделялась на решение экологических проблем, будет увеличена с 310 тысяч до 3 миллионов долларов, заявил Сагынов.

"Что касается таяния ледников, то надо понимать, что вопрос Кумтора, к сожалению, нельзя рассматривать в отрыве от вопроса неизбежности таяния ледников. Это данность, с которой нам приходится мириться. Выбор в пользу добычи золота, а не в пользу нескольких ледников, был сделан правительством еще в 90-е годы", - сказал Сагынов.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что теперь Centerra Gold Inc. взяла на себя реализацию всех рекомендаций независимых международных экологов по сохранению экологии в регионе.

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