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В Бишкеке 16 сентября не будет света на 18 улицах — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448152-ru.html

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15 сентября 2017, 21:17       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В субботу, 16 сентября, на 18 улицах Бишкека ожидаются перебои в энергоснабжении, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 8.00 до 17.00 свет отключат на улицах Жукеева-Пудовкина, Кулатова и Матросова.
С 9.00 до 17.00 без электричества останутся улицы Тюменская, Профессора Зимы, Осипенко, Исанова, Льва Толстого и Абдрахманова.
С 9.00 до 18.00 электроэнергии не будет в жилмассиве "Красный строитель" (на улицах Наманганской, Берликской, Нурекской, Адырской), на проспекте Чуй (дома №57, 59, 61) и на улице Иманалиева в селе Орто-Сай.
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