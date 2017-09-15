Обнялся с премьером и на селфи с прессой спрашивал: "Все?" — Сигал в Бишкеке

15 сентября 2017, 20:53 Комментарии

В пятницу вечером премьер-министр Сапар Исаков принял известного актера Стивена Сигала. Перед объективами камер они поприветствовали друг друга и обнялись. Глава правительства сказал, что рад снова видеть гостя.

"Ваш прошлогодний визит произвел большое впечатление на мировое сообщество. Вы символ Всемирных игр кочевников. Надеемся, с вашей помощью к следующим играм будет привлечено еще больше внимания", - сказал премьер.

Исаков и Сигал обсудили организацию ВИК-2018 и договорились встретиться повторно в этот же день.

"Мы обсуждали Игры кочевников, кроме этого, поговорили о многих личных вещах. Например, о построении умных городов и других моментах, которые помогут этой стране развиться и стать еще лучше", - сказал Сигал.

Стивен Сигал является послом Всемирных игр кочевников. В 2016 году, на II ВИК, он на коне и в одеянии, похожем на доспехи, открывал парад участников. Ранее актер поздравил Исакова с назначением на пост премьер-министра.

III Всемирные игры кочевников планируется провести осенью следующего года.

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