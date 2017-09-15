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Журналист из Кыргызстана взяла интервью у Путина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448149-ru.html

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15 сентября 2017, 20:21       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Журналист из Кыргызстана Сыягуль Караман взяла эксклюзивное интервью у российского президента Владимира Путина.
Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
"Даже не верится! Нашей съемочной группе посчастливилось взять эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Я даже не мечтала об этом... Не терпится показать наше интервью", - написала журналист.
Корреспонденту Sputnik Кыргызстан она рассказала, что является автором серии передач продакшн-студии "Взгляд".
"Это будут интервью с мировыми лидерами, главами государств, международных организаций. Я буду задавать им вопросы, касающиеся двусторонних отношений с Кыргызстаном, как развивались отношения между странами в период управления страной Алмазбеком Атамбаевым", - рассказала Караман.
Интервью с Путиным выйдет в эфир сегодня в 20.30 на телеканалах ОТРК и "Ала-Тоо-24".
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