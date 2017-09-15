Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Обнялся с премьером и на селфи с прессой спрашивал: "Все?" — Сигал в БишкекеОбнялся с премьером и на селфи с прессой спрашивал: "Все?" — Сигал в БишкекеЖурналист из Кыргызстана взяла интервью у ПутинаЖурналист из Кыргызстана взяла интервью у Путина

Кыргызстанские дипломаты сыграют в футбол на чемпионате мира среди посольств

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448148-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

В Бишкеке проходит первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

В Астане прошел товарищеский матч по футболу между женскими сборными Кыргызстана и Казахстана

Positiff: Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

Рейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

15 сентября 2017, 20:33       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Кыргызстанские дипломаты примут участие в "Неофициальном Чемпионате мира по футболу среди посольств в России - 2017", сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе диппредставительства КР в России.
Чемпионат проводится впервые и пройдет 23-24 сентября в Москве, на полях Спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.
"Наша команда уже начала тренировки. Ребята готовятся, настрой у всех очень хороший", - рассказали в пресс-службе.
Эти соревнования предваряют Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум