Кыргызстанские дипломаты сыграют в футбол на чемпионате мира среди посольств

15 сентября 2017, 20:33 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Кыргызстанские дипломаты примут участие в "Неофициальном Чемпионате мира по футболу среди посольств в России - 2017", сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе диппредставительства КР в России.

Чемпионат проводится впервые и пройдет 23-24 сентября в Москве, на полях Спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.

"Наша команда уже начала тренировки. Ребята готовятся, настрой у всех очень хороший", - рассказали в пресс-службе.

Эти соревнования предваряют Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.

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