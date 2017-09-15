Исаков напутствовал спортсменов, отправившихся на Азиатские игры

15 сентября 2017, 19:54 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в торжественной церемонии проводов спортивной делегации Кыргызстана на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщила пресс-служба правительства. © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Торжественная церемония проводов спортивной делегации Кыргызстана для участия в V Азиатских играх

Исаков отметил, что гордится достижениями спортсменов, защищающих честь республики на международных состязаниях.

"Вы являетесь нашим большим и светлым будущим. Я уверен, что из года в год ваши результаты будут еще лучше, среди вас появятся чемпионы крупных международных соревнований", - сказал Исаков.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит посильную работу по созданию максимально благоприятных условий для развития отечественного спорта. Кроме того, глава кабмина передал спортсменам слова приветствия и поддержки от президента Алмазбека Атамбаева.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в торжественной церемонии проводов спортивной делегации Кыргызстана на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам Исаков пожелал им крепкого здоровья и побед на предстоящих соревнованиях, а также вручил государственный флаг КР капитану национальной сборной Калы Сулайманову. Последний в свою очередь заверил, что члены сборной приложат все усилия для того, чтобы достичь высоких результатов.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам будут проходить с 17 по 27 сентября в Ашхабаде (Туркменистан). В составе кыргызстанской команды 153 спортсмена, которые выступят в 17 видах спорта.

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