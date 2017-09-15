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Ноокатцы: Бабанов — современный Торобай Кулатов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448145-ru.html

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Омурбек Бабанов: На чьей совести гибель граждан?

15 сентября 2017, 19:47       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов рассказал о своей политической программе 40 тыс. жителям города Ноокат Ошской области, которые собрались на городском стадионе в поддержку политика. "Уверен, вы выберете путь вперед вместе с Бабановым. Кандидат, которого вы сегодня поддерживаем, это молодой, образованный, понимающий тенденции 21-века. Сегодня Бабанов обеспечивает рабочими местами жителей Кыргызстана. Уверен, кыргызский народ поддержит Бабанова", - сказал депутат БГК, вице-президент национальной федерации бокса КР Коргонбай уулу Жусупбек.
Омурбек Бабанов подробно остановился на своей программе "Путь вперед", в том числе на том, какие изменения ждут страну в случае его избрания: льготное кредитование, развитие регионов, эффективная внешняя политика, борьба с коррупцией, поддержка мигрантов, налоговая и конституционная реформы, качественное образование и доступная для каждого современная медицина.
"У нас в стране за 26 лет не произошло существенных изменений. Все еще актуальны проблемы с чистой водой, с больницами и школами, дорогами. Пришло время очнуться. Называть коррупцию коррупцией и бороться с ней. И тогда мы сможем гордиться нашей страной, а не уезжать на заработки в другую. Почему из-за коррупции должны богатеть только единицы? Почему народ должен страдать из-за них?" - сказал кандидат в президенты.
Омурбек Бабанов в своем выступлении отметил, что рад слышать, что люди выступают против административного ресурса.
"Если вы хотите, чтобы у всех были равные права, чтобы ваши дети получали качественное образование, если хотите, чтобы из Кыргызстана выходили свои Стивы Джобсы, Биллы Гейтсы, то пришло время голосовать за путь вперед!" - добавил Бабанов.

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