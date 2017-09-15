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Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: Развитые регионы – развитая страна!Сооронбай Жээнбеков: Развитые регионы – развитая страна!

Без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448144-ru.html

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Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

15 сентября 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В субботу, 16 сентября, осадков в Кыргызстане не будет, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
Синоптики прогнозируют слабый ветер с порывами до 8 метров в секунду.
В Чуйской области ночью будет 7-12 градусов тепла, днем +23...+28.
В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 21-26 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 10-15 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 6-11 тепла, днем +20...+25.
В Нарынской области ночью +3...+8, днем воздух прогреется до 21-26 градусов выше нуля.
В Бишкеке ночью 10-12 со знаком "плюс", днем будет +26...+28.
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