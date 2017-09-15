Без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября

15 сентября 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В субботу, 16 сентября, осадков в Кыргызстане не будет, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

Синоптики прогнозируют слабый ветер с порывами до 8 метров в секунду.

В Чуйской области ночью будет 7-12 градусов тепла, днем +23...+28.

В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 21-26 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 10-15 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 6-11 тепла, днем +20...+25.

В Нарынской области ночью +3...+8, днем воздух прогреется до 21-26 градусов выше нуля.

В Бишкеке ночью 10-12 со знаком "плюс", днем будет +26...+28.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });