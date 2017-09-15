15 сентября 2017, 19:23 Комментарии

Бишкек, Ош и ряд сел Чуйской области временно останутся без газа. Об этом сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По его данным, это связано с проведением ремонтных работ будет.

"18 сентября в селе Ленинское на улице Алма-Атинская №70-104; с 19 по 20 сентября в селе Пригородное на улицах Космонавтов №1-21, Садовая №21-69; 18 сентября в городе Ош на улицах Юбилейная и Техническая; 19 сентября в городе Ош на улице К. Датка, микрорайоне "Черемушка"; с 19 по 20 сентября в городе Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Славянская, Мира, Гагарина, Ш. Руставели; на улице Койбагарова №51-59, переулке Терекский №15-31", – говорится в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.