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Бишкек, Ош и ряд сел Чуйской области временно останутся без газа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448143-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября отключат электричество

15 сентября 2017, 19:23       Комментарии

Бишкек, Ош и ряд сел Чуйской области временно останутся без газа. Об этом сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По его данным, это связано с проведением ремонтных работ будет.
"18 сентября в селе Ленинское на улице Алма-Атинская №70-104; с 19 по 20 сентября в селе Пригородное на улицах Космонавтов №1-21, Садовая №21-69; 18 сентября в городе Ош на улицах Юбилейная и Техническая; 19 сентября в городе Ош на улице К. Датка, микрорайоне "Черемушка"; с 19 по 20 сентября в городе Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Славянская, Мира, Гагарина, Ш. Руставели; на улице Койбагарова №51-59, переулке Терекский №15-31", – говорится в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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