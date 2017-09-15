Политолог: Слухи об админресурсе распускают неуверенные в себе кандидаты

15 сентября 2017, 18:57 Комментарии

Слухи о том, что власти используют административный ресурс на предстоящих президентских выборах, распускают неуверенные в себе кандидаты, чтобы привлечь внимание. Так прокомментировала заявление оппозиционных кандидатов на выборы президента политолог Айнура Арзыматова.

"Сейчас уже не те времена, когда можно было бы использовать административный ресурс, у людей уже другое сознание, они понимают, что выборы и то за кого ты проголосуешь, никем не контролируется. Это показали выборы в 2015 году и в 2016 году. Результаты показали, что административный ресурс не применялся, и он вообще не может оказать существенных результатов на итоги выборов", - сообщила Арзыматова.

По ее словам слухи о том, что может быть использован административный ресурс, распускают кандидаты, которые не уверенны в поддержке народа.

"Такие слухи распространяют штабы оппозиционных кандидатов. Они используют эту фишку, что бы просто вбить в сознание людей, что якобы они такие беззащитные. А фактов нет, это просто голословные заявления. Это говорит о неуверенности этих кандидатов, это черный пиар, они хотят опорочить кандидата который идет от лидирующей партии СДПК", - пояснила Арзыматова.

По ее мнению, намного опаснее на выборах использование финансового ресурса, который используется агрессивно отдельными кандидатами.

"Все баннеры в городе обклеены одним кандидатом, все маршрутки обклеены Бабановым. Это же огромные деньги и квартальный мне сообщила, что ходят 40-45 агитаторов, которые просят голосовать за Бабанова. Сейчас термин появился, избирательная взятка. Недавно мне пришло видео, где просят проголосовать за Бабанова и отправить это 15 контактам тогда на баланс поступит 50 сомов. Агитаторы ведь тоже не бесплатно ходят. Это же огромные финансовые затраты, которые кандидат потом захочет вернуть", - заключила политолог.