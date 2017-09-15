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Всех осужденных, попавших в ДТП, доставили в колонию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366396_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448139-ru.html

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15 сентября 2017, 19:04       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, на трассе Бишкек-Ош в ДТП попал автозак с осужденными. Автомобиль ГСИН перевернулся на обочине. По предварительной информации, причиной этого стало повреждение колеса. В автозаке находился 41 заключённый.
На данный момент, по сообщению пресс-службы ГСИН, все осужденные были перенаправлены в исправительную колонию Чуйской области из Ошской.
"Осужденные были доставлены на место в 18.00. Все, кроме 39 осужденных, были этапировны в колонию",- сообщили в пресс-службе ГСИН КР.
Напомним, в результате ДТП пострадали сотрудник ГСИН и двое заключённых, которых отправили в Жайыльскую районную больницу.

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