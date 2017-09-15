Всех осужденных, попавших в ДТП, доставили в колонию

15 сентября 2017, 19:04 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, на трассе Бишкек-Ош в ДТП попал автозак с осужденными. Автомобиль ГСИН перевернулся на обочине. По предварительной информации, причиной этого стало повреждение колеса. В автозаке находился 41 заключённый.

На данный момент, по сообщению пресс-службы ГСИН, все осужденные были перенаправлены в исправительную колонию Чуйской области из Ошской.

"Осужденные были доставлены на место в 18.00. Все, кроме 39 осужденных, были этапировны в колонию",- сообщили в пресс-службе ГСИН КР.

Напомним, в результате ДТП пострадали сотрудник ГСИН и двое заключённых, которых отправили в Жайыльскую районную больницу.