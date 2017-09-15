Актер поправился на 15 кг за две недели — 7 фактов о фильме "Саякбай"

15 сентября 2017, 18:41 Комментарии

Идея создания фильма о Саякбае возникла в 2015 году, тогда же был объявлен конкурс на лучший сценарий. На него поступило несколько работ, но в итоге режиссер Эрнест Абдыжапаров, которому предстояло снимать ленту, сам написал сценарий, и тот был одобрен. Композитором фильма стал Муратбек Бегалиев, а главным продюсером Самат Ибраев. Через два года картину представили зрителям.

В съемочную группу вошли около 100 человек. Информацию о том, сколько денег было потрачено на фильм, продюсер и президент международного фонда "Саякбай" Самат Ибраев пока держит в секрете.

Предлагаем вам ознакомиться с интересными фактами об этой ленте.

Роль сказителя исполнили три человека. Саякбая в детстве сыграл маленький манасчи Умот Болот уулу, молодого - актер-каскадер Бактыбек Нурматов, зрелого - Марат Жантелиев. Роль его жены Бейшекан в молодости исполнила Рахат Божокоева, а в последующие годы - Тынара Абдразаева. Кстати, актеров для фильма выбирали не только в театрах, но и среди обычных людей, - создатели картины специально ездили по селам. © Фото / Эдиль МелисбековКадр из фильма "Саякбай", режиссера Эрнеста Абдыжапарова

На роль пожилого Саякбая пробовались многие актеры, но режиссеру больше всех понравился Марат Жантелиев. Он подошел по всем критериям, кроме одного: Жантелиев был худым. Авторы фильма проводили актера пожеланием набрать вес, однако, съездив на гастроли, тот похудел еще сильнее. Тогда Жантелиева отправили в пансионат, где для него разработали усиленный режим питания. В итоге за две недели актер поправился на 15 килограммов.

Создатели ленты долго думали, кто может сыграть Чингиза Айтматова, и в конце концов предложили эту роль сыну писателя Эльдару. Однако тот не владел чистейшем кыргызским языком, как отец. Ситуацию спас один из редакторов, ныне покойный Темир Дуйшекеев. Они с Эльдаром приходили в студию рано утром, делали себе кофе и усердно штудировали сценарий. Айтматов-младший учился правильно проговаривать каждый звук.

Мало кого из зрителей оставят равнодушным эпизоды с беркутом, то, как манасчи разговаривает с птицей. В фильме снимали беркута по кличке Кара-Бала, принадлежащего жителю села Боконбаево Иссык-Кульской области Арстанбеку Сагынбаеву.

© Фото / Айзада ОмуралиеваИдея создания фильма о Саякбае возникла в 2015 году, тогда же был объявлен конкурс на лучший сценарий. Съемки проходили в селе Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской области. Кроме того, в картине запечатлены пастбища Шатылы на Иссык-Куле и Чункурчак в Чуйской области. Специально для съемок воссоздали дом Саякбая, который теперь стал музеем манасчи.

Редакторы ленты Талип Ибраимов и Темир Дуйшекеев умерли до того, как она вышла в свет. Дуйшекеев скончался в январе 2017-го на 74-м году жизни, а Ибраимов - в мае в возрасте 76 лет.

"Саякбай" уже переведен на русский, английский и китайский языки. Дубляж делали не в Кыргызстане, а на одной из профессиональных студий Санкт-Петербурга, что позволило значительно улучшить качество звука. Киноленты такого уровня могут беспрепятственно участвовать в разных фестивалях.

Помощь в подготовке интересных фактов о фильме "Саякбай" оказала исполнительный продюсер картины Сюйум Сулайманова.

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