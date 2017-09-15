Игорь Шестаков: Административный ресурс — враг кандидата

15 сентября 2017, 18:41 Комментарии

На данный момент сложно говорить о повсеместном использовании административного ресурса в Кыргызстане, так как избирательная кампания только началась, и пока явных и массовых примеров его применения нет. Об этом K—News заявил политолог Игорь Шестаков.

"Другое дело, что на выборах всегда присутствует человеческий фактор, когда кто-либо из чиновников или госслужащих пытается показать свою преданность кандидату от власти. В целом, административный ресурс — враг кандидата. Мы убедились в этом по примерам Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, которые с помощью админресурса набирали себе голоса, но в сложные для них общественно-политические моменты те же чиновники предавали их и клялись в верности следующему руководителю", — отмечает эксперт.

По словам Шестакова, админресурс не является фактором устойчивости власти, это всего лишь сиюминутный эффект, поскольку в будущем этому президенту невозможно будет опираться на него.

"Как показало президентство Алмазбека Атамбаева, который все-таки победил именно благодаря поддержке электората, все его действия не вызывали массовых протестов, они всегда воспринимались положительно. В пример приведу последний проведенный референдум. Как бы ни критиковали президента, референдум прошел по всем правилам. В большей степени кыргызстанцы голосовали не за изменения в Конституции, а поддерживали курс Алмазбека Атамбаева, поэтому последователям нынешнего главы государства, на мой взгляд, нужно учитывать этот фактор", — подчеркивает И.Шестаков.

С его слов, административный ресурс не является гарантом пребывания у власти политика, который его применяет для того, чтобы победить.

"Однако от этого административного ресурса никуда не деться, кто-то все равно его будет применять, нанося в итоге только вред своему кандидату", — резюмировал политолог.