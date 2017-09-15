Афиша мероприятий: давай сходим?

15 сентября 2017, 19:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

16 сентября Закрытие Международного театрального фестиваля ART-ORDO В фестивале приняли участие театры из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. На закрытии будут определены победители в различных номинациях, лучшие спектакль, режиссура, исполнители мужской и женской ролей, а также лучший молодой актер и другие. Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова, 12.00.

Цирковое шоу гигантских фонтанов "Удивительный город" Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны. Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным).

Выставка "Декоративно-прикладное искусство России" Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Выставка "Солнечная Турция глазами кыргызских художников" Стали доброй традицией поездки дважды в год кыргызских художников на пленэр в Турцию. На очередной яркой выставке участники проекта покажут всю красоту Турции, где они увидели и воплотили в своих работах цвета и краски солнечной страны. Экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга. Художественная галерея "Галерея М".

Выставка "Сон кочевника" Художник Андрей Энгельман выставлял свои работы в Кыргызстане, Казахстане, Германии, Болгарии, США, Австрии и Нидерландах, его картины находятся во многих частных коллекциях. Галерея "Дубовый парк".

Персональная выставка Сабиджана Бабаджанова "Лик мироздания" Портреты замечательных представителей разных эпох бесконечно глубоки и просты одновременно. Даже в эпических портретах нет никакого пафоса, а есть спокойная, твердая уверенность, внутренняя сила героев. Зачастую кажется, что за каждым портретом незримо присутствует живой оригинал — настолько проникновенны образы изображенных на полотне людей. Галерея ресторана "Фрунзе", 10.00-18.00.

Занятие по йоге "Соматика: Искусство исцеляющих движений" На этом уроке вы узнаете, почему развивается шейный остеохондроз и какие движения могут помочь при болях. Занятие проведет Алина Кадничанская, инструктор с 2007 года по йоге, пилатесу, соматике. Регистрация по телефону 0312540244. Йога-дом "Атма", 14.30.

Занятие кундалини-йоги "Стальные нервы" Возобновляются занятия кундалини-йоги. В эту субботу вы поработаете над нервной системой. АУЦА, 10.00.

Семинар "Основы медиации. Коммуникации" Вам расскажут, что такое медиация, какие ее характеристики, стадии, процедуры. Предварительная запись по телефону 0779609902. ОО "Национальный центр медиации", 14.00.

Talking Club: Wedding & Marriage Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Юлия Токтарова подстроится под любой уровень владения английским. Студия альтернативного обучения "Окна", 15.00.

Познавательные тропы Ботсада Территория Ботанического сада будет украшена арт-объектами. Какими? Можете узнать на мероприятии. В субботу организаторы и гости облагородят сад. Вы можете помочь очистить неизведанные тропы, поработать на экструдере или преобразить территорию вокруг пруда. Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00-13.00.

Тренинг "Эффективное разрешение конфликтов в бизнесе" Вы получите знания и навыки, которые способствуют повышению эффективности любой профессиональной деятельности, связанной с урегулированием конфликтных ситуаций. Регистрация по телефону 0555715735. Компания "Даанышман групп", 9.00.

Показ фильма "Фрида" Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Пройдет всего несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале с Рокфеллером напишут все американские газеты. Их многочисленные любовные романы не помешают им покорить мир. Студия альтернативного обучения "Окна", 16.00.

17 сентября Четвертьфинал Высшей лиги КВН "Ала-Тоо" Лучшие команды сезона поборются за выход в полуфинал лиги. Национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

Live music night В этот вечер выступят Виктория Александрова и Татьяна Коваленко. Они сыграют и споют несколько известных шлягеров. "Чемодан Зусмановича", 21.00.

Практическое занятие "Как создать сказочный сад" Хотите научиться обустраивать уютные уголки собственного сада, обыграть красивые дорожки или обустроить пруд для прохлады в летний вечер? Приходите на практическое занятие. Ботанический сад имени Э.Гареева (на улице Горького), 10.00.

Показ фильма "Цельнометаллическая оболочка" Американская база подготовки новобранцев корпуса морской пехоты. Жесточайшая, бесчеловечная система призвана превратить домашних мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к войне во Вьетнаме, где им придется часто задавать себе вопрос: "Разве война — это не ад?", а иначе просто невозможно убивать каждый день, не понимая, для чего это. Оlolohaus, 19.00.