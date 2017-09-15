Талантбек Батыралиев: "Мы обнулили очередь на гемодиализ"

15 сентября 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. "Сегодня, благодаря гуманному решению правительства Кыргызстана, мы обнулили очередь на гемодиализ, но не надо забывать, что бюджет здравоохранения не скатерть самобранка, и он не восполнится одним волшебством", - прокомментировал радостную новость о ликвидации списка нуждающихся на гемодиализ министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

По его словам, уже завтра появятся новые больные, а потому уже сейчас надо думать, какие проводить меры профилактики болезней, чтобы не доводить людей до дорогостоящих процедур, которые заметно размывают и без того скудный бюджет здравоохранения, а также заблаговременно планировать и закладывать дополнительные средства на непредсказуемые ситуации.

"В бюджете здравоохранения необходимо предусмотреть дополнительный материальный запас на оказание помощи новым гемодиализным больным, которые могут появиться в любой момент, и чтобы их нужды не заставали Минздрав врасплох", - отметил Батыралиев, сообщает пресс-служба Минздрава КР.