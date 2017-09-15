День 15 Сентября: Испытают ли нашу армию в боевых условиях?

15 сентября 2017, 18:35 Комментарии

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Садыра Жапарова- он был осужден на 11,5 лет тюрьмы. Самым запоминающимся словом в последней речи были его слова, что он осужден "из-за своей честности". Судя по хронологии, он стал честным после 7 апреля 2010 года, так как все "честные" темы он поднимал уже после бегства К.Бакиева.

До 7 апреля 2010 года он был комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции. Другими словами, он был самым главным по должности борцом с коррупцией. Несомненно, он был более честным, чем семья Бакиева - в этой семье тоже все были честными, но обманывали Жапарова только в одном - они тоже честные люди, а не коррупционеры.

Но они были не только коррупционерами. Например, в недавнем интервью премьер-министр Сапар Исаков честно признался: он знал, что человека, который познакомил его с нынешним президентом Алмазбеком Атамбаевым, Медета Садыркулова, убили. "Знали все, но боялись об этом сказать", - пояснил он.

В последние дни генеральный прокурор Индира Джолдубаева поручила Штабу по обеспечению законности при подготовке и проведению выборов президента немедленно провести проверку по целому ряду фактов, которые появились в прессе.

Генпрокуратура, например, уже предоставила исчерпывающую информацию по баннеру в Кочкорском районе Нарынской области - баннер был размещен незаконно. Как это часто бывает в нашей стране, проверка выявила обычное преступление муниципального служащего против муниципальной собственности.

В целом Генпрокуратура очень щепетильно подошла к расследованию якобы имевших место нарушений - за вечер 13 сентября, уже после окончания рабочего времени, распространила два сообщения о срочных проверках. Теперь прокуратура будет готовить результаты проверки на выборах в горкенеш Кара-Суу.

Сегодня вице-премьер-министр Темир Джумакадыров сказал журналистам, что правоохранительные органы не используются в политических целях. Также чиновник сообщил две новости: правительство рассматривает вопрос повышения заработной платы сотрудникам правоохранительных органов, и у Кыргызстана появилась армия.

Конечно, в первом вопросе желательно бы увеличить зарплату до 15 октября. Во второй новости остается только подтвердить, что армия действительно появилась. На последней пресс-конференции президент Атамбаев высказался о боеспособности армии образца 1999 года, когда 7-тысячной группировке пришлось справляться "с 30 бородачами".

Сейчас наша армия вышла из самых масштабных структурных изменений в своей истории и приблизилась к другим армиям - генштаб отвечает за войну, госкомитет - за снабжение. Снабжение тоже улучшилось, как и улучшился официальный денежный поток - за деньги можно получить военный билет в ускоренном порядке.

Есть вероятность, что нашу армию будут проверять в реальных боевых условиях. Вчера, когда президент Атамбаев встречался с коллегой Путиным, в Астане начался очередной раунд переговоров по Сирии. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сказал, что стороны близки к заключению соглашения о создании всех четырех зон деэскалации.

Пока "режим тишины" по периметру трех зон обеспечивают лишь подразделения российской военной полиции, но по одной зоне, Идлибу, предполагается участие всех стран-гарантов - России, Турции и Ирана.

Похоже, у соседнего Казахстана наконец-то появилась позиция - президент Нурсултан Назарбаев не исключил участия казахского контингента под эгидой ООН. Также появилась информация, что несколько стран, включая Казахстан, могут стать наблюдателями.

В итоге, Лаврентьев сказал, чего хочет российская сторона - если поступят предложения о задействовании подразделений военной полиции других стран, то предложение будет рассмотрено. Надо ли понимать это так, что если Кыргызстан или Казахстан попросятся поучаствовать, то Россия подумает и удовлетворит их просьбу?

Пока руководство нашей страны категорически отрицает переговоры по этому вопросу. Напомним, слухи о таких переговорах появились после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Бишкек 5 мая (прилетел сразу после встречи с Назарбаевым в Астане), а затем 22 июня после заявления представителя турецкого президента и главы комитета по обороне Госдумы.

24 июня в Казани Атамбаев отверг переговоры, но озвучил 4 условия, при которых кыргызский контингент может быть отправлен в Сирию. При этом он подчеркнул, что если это произойдет, то произойдет уже после того, как он сложит полномочия президента. То есть после декабря.