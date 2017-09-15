В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 сентября отключат электричество

15 сентября 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 16 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– улицы Тюменская, Профессора Зимы, Осипенко, Исанова; Льва Толстого, Абдрахманова;

– жилмассив "Аска-Таш";

– улицы Кеминская, Месароша, Садовая).

С 8:00 до 17:00:

– улицы Жукеева-Пудовкина, Кулатова, Матросова.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Наманганская, Берликская, Нурекская, Адырская);

– село Орто-Сай (улица Иманалиева).

– проспект Чуй (дома №№ 57, 59, 61).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Садовое (улицы Гагарина, Южная, Матросова, 50-лет Октября), поселок Северный (улицы Советская, Панфилова, Заводская, Степная);

– село Сокулук (улица Фрунзе);

– село Новопавловка (улицы Линия 1, 2,5, Гоголя);

– село Сокулук (улицы Белинского, Новая).