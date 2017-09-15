15 сентября 2017, 18:05 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Голливудский актер Стивен Сигал снимется в ролике о Третьих Всемирных играх кочевников. Об этом журналистам в Бишкеке сообщил сам актер.

По его словам, это предложение ему сделал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков во время официальной встречи.

"Он сказал, что его будут показывать по всему миру, в том числе по каналу "Евроньюс". Я принял это предложение. Я с удовольствием сделаю это для вашей страны", - сказал он.

Также Стивен Сигал рассказал, что приехал в Бишкек для обсуждения следующих Игр кочевников.

"Первая цель визита – посетить вашу страну. И также для обсуждения Игр кочевников, потому что я являюсь послом доброй воли этих Игр. Кроме того, сегодня во время встречи с премьером мы поговорили об очень интересных вещах, например, об умных городах и многом другом, что поможет этой стране развиться и стать лучше", - добавил актер.

Помимо этого, он отметил, что более подробно об Играх кочевников он будет говорить с Исаковым в более частной беседе.