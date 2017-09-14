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Мэрией Бишкека возвращена территория детского сада

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/meriei-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448130-ru.html

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15 сентября 2017, 18:14       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Мэрией Бишкека возвращена территория детского сада, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По информации Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек, совместно с МП "Тазалык" для устранения и освобождения территории строящегося детского сада, произведен снос незаконно построенного капитального забора из жженного кирпича длиной 50 метров по улице Тендик в жилом массиве "Колмо".
Кроме того, по поступившей жалобе жителей дома 12 по улице Тимирязева о принятии мер в отношении застройщика, самовольно построившего капитальную пристройку и тандыр с навесом. Данные объекты построены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Городской службой с выездом на место произведен снос капитальной пристройки и тандыра с навесом.
Напомним, что ранее со стороны муниципальной службы владельцам вышеуказанных объектов были выданы уведомления о добровольном сносе. В связи, с неисполнением уведомлений в срок произведен снос объектов в принудительном порядке, с приведением земельных участков в первоначальное состояние.

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