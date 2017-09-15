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Сооронбай Жээнбеков: Развитые регионы – развитая страна!

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448129-ru.html

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Фоторепортаж – Таш-Комур, Аксы, Ала-Бука, Чаткал за Сооронбая Жээнбекова!

15 сентября 2017, 18:21       Комментарии

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках своей агитационной кампании в Чаткальском районе по пути на встречу с избирателями побеседовал со спортсменами на волейбольном матче, проходившем в это время в Чаткале.
Он сделал подачу мячом и отметил, что в прошлом увлекался волейболом и даже был капитаном студенческой команды. "Когда у меня выдается свободная минутка, то я с удовольствием играю в волейбол, смотрю волейбольные трансляции. Мы должны уделять пристальное внимание развитию сел, в том числе и развитию спорта. В период моего премьерства правительство приняло Концепцию развития регионов. В ее рамках точками роста определены 20 городов в регионах. Наша цель - сравнять уровень жизни сел с городами, создание новых рабочих мест, сокращение внутренней и внешней миграции. В том числе в регионах актуальным остается развитие спорта, и наряду с поднятием уровня жизни в селах спорт также должен получить массовое развитие", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что очень рад видеть в отдаленном районе молодых ребят, увлеченных спортом. "Волейбольная команда Чаткала почти всегда занимала призовые места. Очень хорошо, что у вас есть спортзал, где вы можете заниматься спортом. Спортзал будет в каждом селе. На сегодня мы должны построить более 800 спортзалов, это возможно", - резюмировал Сооронбай Жээнбеков и пожелал успехов спортсменам.
На встрече с жителями Чаткальского района кандидат на должность президента проинформировал о своих планах, которые он реализует на посту президента, и о работах, проводимых в рамках Концепции развития регионов. "Я очень хорошо осведомлен о ситуации в каждой отрасли. Также хорошо знаю задачи, стоящие перед ними. У меня на руках - целая папка программ. Я знаю, как непросто жить в таком труднодоступном, высокогорном районе. Одной из самых больших проблем для чаткальцев являются разбитые дороги, которые усложняют и без того тяжелый путь на Чаткал", - подчеркнул кандидат.
Он отметил, что в Чаткале очень важен ремонт дороги Орток-Бел-Терек-Сай, Шекафтар-Ала-Бука. Дорога Чаткал-Талас находится в плохом состоянии. "В 2018 году начнется ремонт этих дорог. Дорогу Шекафтар- Ала-Бука построим за 3 года, Чаткал-Талас до конца моего президентского срока, если я буду избран главой государства. Даст бог, чаткальцы будут ездить по асфальтированной, удобной дороге", - заключил Сооронбай Жээнбеков.
Он напомнил, что наряду со стратегическими дорогами проводится ремонт и на внутренних дорогах городов и районов. В этом году впервые выделены средства из республиканского бюджета для ремонта внутриреспубликанских дорог. На эти цели будут направлены 730 млн сомов. Работа в данном направлении будет продолжена.
Видео можно посмотреть по ссылке.

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