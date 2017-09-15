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Более 10 тысяч жителей Ноокатского района поддержали Омурбека Бабанова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448128-ru.html

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15 сентября 2017, 18:22       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Кок-жар Ноокатского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".
Ознакомиться с платформой политика пришли более 10 тысяч жителей Ноокатского района. Кандидат отметил, что страна погрязла в безработице, молодые люди вынуждены уезжать из страны в поисках заработка.
"Здесь я вижу много молодых людей. Наверняка, вы учитесь в вузах. Куда вы пойдете работать после учебы? Как найдете работу? Как построите дом? Да, родители могут вас поддержать, но у них же тоже мизерные пенсии. Поддержите меня, и государство будет выдавать 9-процентные ипотечные кредиты на долгий срок. Когда я начал работу в парламенте, я понял, что многие вещи не под силу депутату. Решить многие проблемы под силу только лидеру страны! Поэтому нам нужен настоящий лидер, который знает, как развивать экономку", - сказал Омурбек Бабанов.
В поддержку кандидата выступила депутат ЖК Махабат Мавлянова, которая отметила, что Омурбек Бабанов - реформатор, действительно способный на реальные шаги по развитию страны.
"Многие молодые люди работают в Казахстане и России за 20-30 тысяч сомов. Неужели мы не желаем, чтобы они работали у себя на родине? Работая в Жогорку Кенеше, я поняла, что Бабанов - настоящий реформатор. В Кыргызстане около миллиона машин, и с отменой техосмотра более 1,5 млрд сомов осталось в кармане народа. Думаю, если вы поддержите Бабанова, то таких изменений будет много", - сказала депутат.
На встречу с Омурбеком Бабановым пришел Абдрахман Минбаев, который призвал жителей Ноокатского района голосовать за чистого политика.
"Омурбек Бабанов - энергичный, молодой, опытный. Нам нужен такой лидер. Мы 26 лет не можем найти правильную дорогу развития. Почему? Потому что власти не умеют правильно выбирать кадры, не понимают проблем народа. Если Бабанов будет чистым, то и премьер будет чистым. Да, многие хотят голосовать за своего земляка, но мы должны голосовать за чистого политика, который знает, как направить Кыргызстан по правильному пути. Иначе мы так и будем хромать", - сказал Абдрахман Минбаев.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
* "Новый стиль управления государством"
* "Новая экономика и социальная политика"
* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"
* "Безопасная страна"
* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

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