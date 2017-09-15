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Премьер: Я горжусь достижениями спортсменов, защищающих честь страны в миреПремьер: Я горжусь достижениями спортсменов, защищающих честь страны в миреСтивен Сигал снимется в ролике о Третьих Всемирных играх кочевниковСтивен Сигал снимется в ролике о Третьих Всемирных играх кочевников

Сигал: Здесь были конфликты, война. А сейчас на улицах улыбаются люди

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366397_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448127-ru.html

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В Бишкеке после капитального ремонта открылись восемь улиц

15 сентября 2017, 18:06       Комментарии

Голливудский актер Стивен Сигал, назвал президента Кыргызстана выдающимся политиком, который сумел изменить страну. "Алмазбек Атамбаев мой большой друг и великий человек, я думаю, новый президент вашей страны продолжит его дело" - заявил американский артист на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.
Актер рассказал, что знаком с ситуацию в республике и знает что происходило после революции. "7 лет назад здесь были конфликты, война. А сейчас я вижу, как улыбаются люди" - отметил Стивен Сигал и подчеркнул, что готов принять участие в подготовке ко Всемирным играм кочевников, намеченных на следующий год.

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