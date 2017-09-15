Сигал: Здесь были конфликты, война. А сейчас на улицах улыбаются люди

15 сентября 2017, 18:06 Комментарии

Голливудский актер Стивен Сигал, назвал президента Кыргызстана выдающимся политиком, который сумел изменить страну. "Алмазбек Атамбаев мой большой друг и великий человек, я думаю, новый президент вашей страны продолжит его дело" - заявил американский артист на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.

Актер рассказал, что знаком с ситуацию в республике и знает что происходило после революции. "7 лет назад здесь были конфликты, война. А сейчас я вижу, как улыбаются люди" - отметил Стивен Сигал и подчеркнул, что готов принять участие в подготовке ко Всемирным играм кочевников, намеченных на следующий год.