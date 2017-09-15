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Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448125-ru.html

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15 сентября 2017, 17:54       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Премьер-министр КР Сапар Исаков заявил на встрече со знаменитым актером Стивеном Сигалом, что ему пора становиться кыргызстанцем.
Сигал прибыл в Бишкек, чтобы поделиться с главой правительства идеями об организации III Всемирных игр кочевников.
Премьер поинтересовался, не трудно ли ему было добираться до Кыргызстана. Актер ответил, что был в Монголии на дне рождения сына, и оттуда прилетел в Бишкек, поэтому путешествие не заняло много времени.
"К сожалению, я не могу часто летать в Кыргызстан из США, поскольку перелет довольно долгий", - пожаловался Сигал.
Исаков сказал на это, что актеру пора становиться гражданином КР.
Позже в разговоре с журналистами Сигал отметил, что не против стать кыргызстанцем, но сначала ему нужно посоветоваться с "большими друзьями".
Стивен Сигал является послом Всемирных игр кочевников. В 2016 году на вторых ВИК он верхом на коне и в одеянии, похожем на доспехи, открывал парад участников. Ранее актер поздравил Исакова с назначением на пост премьер-министра.
Третьи Всемирные игры кочевников планируется провести осенью следующего года.
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