Эксперт: Админресурс применяется из-за того, что кандидаты не умеют работать с избирателями

15 сентября 2017, 17:35 Комментарии

Админресурс применяется из-за того, что кандидаты не умеют работать с избирателями. Об этом K-News сообщил политолог Шерадил Бактыгулов, комментируя последние случаи применения давления на избирателей в Кыргызстане.

"Самая эффективная выборная кампания – когда политики работают с электоратом лицом к лицу. Например, в Москве прошли выборы в Горсовет. Есть оппозиция, которая взяла 200 мест. Это очень много. Они применили этот метод. У нас не умеют работать с электоратом, есть команда политтехнологов, которые сидят в штабах, но когда надо работать с людьми, они не делают этого. Когда таких людей нет, то применяется административный ресурс. Обычно у таких кандидатов мало денег, поэтому они начинают использовать силу власти, запугивать и т.д. Это уже наказуемо, в Конституции закреплено, что никто не имеет права оказывать давление на выборах", — считает Ш.Бактыгулов.

Политолог отметил, что госорганы обязаны создавать условия для свободного волеизъявления граждан.

"А у нас в стране этого не делается. В принципе, за такие действия предусмотрено наказание. Люди, которые пострадали, должны написать заявление, но они не делают этого. Народ предпочитает не заморачиваться. Да, есть воля политического руководства Кыргызстана, но когда доходит дело до выборов, на местах чиновник не знает, что делать, и по привычке начинает командовать", — считает Бактыгулов.

Эксперт подчеркнул, что во время голосования никто не следит за тем, за кого именно поставил галочку тот или иной избиратель, следовательно, даже несмотря на запугивания у электората есть все возможности сделать правильный выбор, а не подчиняться приказам чиновников, применяющих админресурс.