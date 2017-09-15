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Сапар Исаков - Стивену Сигалу: Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448123-ru.html

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Американский актер Стивен Сигал прилетел в Бишкеке с идеями по Играм кочевников

15 сентября 2017, 17:31       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее, чтобы больше людей было вовлечено в этот процесс. Об этом на встрече с известным актером и послом доброй воли Игр кочевников Стивеном Сигалом, прибывшим сегодня в Бишкек, сказал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
Он отметил, что у Игры кочевников есть большой потенциал, так как у них есть сильный посол доброй воли.
"Вы вдохновитель Игр кочевников. Я рад, что вы приехали в Кыргызстан. Это большое событие для страны. Такой бурный рост нашей страны связан с вашим именем. Потому что культурная составляющая играет важную роль для любой страны. В 2018 году состоятся Третьи Всемирные игры кочевников, я думаю, что мы с вами обсудим этот вопрос. Я знаю, у вас есть грандиозное предложение", - сказал он.
В свою очередь Стивен Сигал сообщил, что Игры кочевников, которые он посетил – это было невероятным событием.
"Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну. Я слышал, что 7 лет назад в стране был межнациональный конфликт, нестабильность. Но президент Кыргызстана - мой друг, он сделал многое для страны. Я ходил по улице и видел, как люди улыбаются, они счастливы. В этом заслуга Атамбаева", - сказал он.

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