Сапар Исаков - Стивену Сигалу: Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее

15 сентября 2017, 17:31 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее, чтобы больше людей было вовлечено в этот процесс. Об этом на встрече с известным актером и послом доброй воли Игр кочевников Стивеном Сигалом, прибывшим сегодня в Бишкек, сказал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он отметил, что у Игры кочевников есть большой потенциал, так как у них есть сильный посол доброй воли.

"Вы вдохновитель Игр кочевников. Я рад, что вы приехали в Кыргызстан. Это большое событие для страны. Такой бурный рост нашей страны связан с вашим именем. Потому что культурная составляющая играет важную роль для любой страны. В 2018 году состоятся Третьи Всемирные игры кочевников, я думаю, что мы с вами обсудим этот вопрос. Я знаю, у вас есть грандиозное предложение", - сказал он.

В свою очередь Стивен Сигал сообщил, что Игры кочевников, которые он посетил – это было невероятным событием.

"Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну. Я слышал, что 7 лет назад в стране был межнациональный конфликт, нестабильность. Но президент Кыргызстана - мой друг, он сделал многое для страны. Я ходил по улице и видел, как люди улыбаются, они счастливы. В этом заслуга Атамбаева", - сказал он.