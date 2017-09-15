Премьер Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

15 сентября 2017, 17:55 Комментарии

Бишкек, 15.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков предложил всемирно известному актеру Стивену Сигалу стать гражданином КР. Такое предложение прозвучало во время встречи главы кабмина с актером в Бишкеке.

Исаков отметил, что после Вторых Всемирных Игры кочевников в Кыргызстан прибыло в два раза больше туристов.

"В этом году на Иссык-Куле был бум туристов. Мы отслеживаем итоги турсезона, они бьют рекорды. Много гостей прибыли из европейских и арабских стран. Это уникально", - сказал он.

В свою очередь, Стивен Сигал рассказал, что прилетел в Бишкек из столицы Монголии – Улан-Батора.

"Я приезжал на день рождение к сыну и узнал, что оттуда есть прямой рейс до Бишкека. Я давно хотел еще раз посетить вашу страну. Но мне тогда пришлось бы лететь несколько часов, потом ждать 5-6 часов, потом снова лететь. А тут я узнал, что есть прямой рейс и за 4 часа я оказался здесь", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Игры кочевников, которые он посетил – это было невероятным событием.

"Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну", - отметил актер.

Напомним, что Стивен Сигал является послом доброй воли Всемирных игр кочевников. В 2016 году он принимал участие в открытии Игр.