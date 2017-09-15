Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином КыргызстанаСапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

Премьер Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448122-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

В Якутии будут судить няню из Кыргызстана, по вине которой дети отравились таблетками

Сапар Исаков - Стивену Сигалу: Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее

Кыргызстанка попала под колеса иномарки в Астрахани

В Кыргызстане зарегистрировано более 7 тыс. ВИЧ-инфицированных

15 сентября 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 15.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков предложил всемирно известному актеру Стивену Сигалу стать гражданином КР. Такое предложение прозвучало во время встречи главы кабмина с актером в Бишкеке.
Исаков отметил, что после Вторых Всемирных Игры кочевников в Кыргызстан прибыло в два раза больше туристов.
"В этом году на Иссык-Куле был бум туристов. Мы отслеживаем итоги турсезона, они бьют рекорды. Много гостей прибыли из европейских и арабских стран. Это уникально", - сказал он.
В свою очередь, Стивен Сигал рассказал, что прилетел в Бишкек из столицы Монголии – Улан-Батора.
"Я приезжал на день рождение к сыну и узнал, что оттуда есть прямой рейс до Бишкека. Я давно хотел еще раз посетить вашу страну. Но мне тогда пришлось бы лететь несколько часов, потом ждать 5-6 часов, потом снова лететь. А тут я узнал, что есть прямой рейс и за 4 часа я оказался здесь", - сказал он.
Он также подчеркнул, что Игры кочевников, которые он посетил – это было невероятным событием.
"Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну", - отметил актер.
Напомним, что Стивен Сигал является послом доброй воли Всемирных игр кочевников. В 2016 году он принимал участие в открытии Игр.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум