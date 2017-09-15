Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам – эксперт

15 сентября 2017, 17:31 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Провокация против кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова про то, что Кыргызстан делимитировал границы в пользу Узбекистана, чтобы заручиться поддержкой президента Шавката Мирзиеёва, играет на руку международным террористам. Об этом заявил эксперт по границам, экс-вице-премьер-министр по силовому блоку Токон Мамытов.

Стоит отметить, что по каналу WhatsApp активно распространяется информация о том, что президент А.Атамбаев отдал кыргызские земли Узбекистану, чтобы президент Ш.Мирзиеев призвал узбеков, проживающих в Кыргызстане, проголосовать за С.Жээнбекова.

"Я считаю, что данная информация, которая распространяется по интернету, вотсап-каналам, ложная. Она носит ассиметричный характер. В этой информации нет конкретных фактов, только слова, предположения. Во-первых, это провокация против кандидата в президенты Жээнбекова. Во-вторых, это провокация против кыргызского народа. Она направлена на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане. Обратите внимание, эта новость нацелена на разжигание очередных межэтнических конфликтов", - сказал Мамытов.

В-четвертых, по его словам, это подрыв отношений, которые сейчас устанавливаются между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Это дело рук соперников кандидата в президенты Жээнбекова. Но понимают ли они, что данная информация работает на руку международным террористам, которые хотят дестабилизировать обстановку в Ферганской долине. Здесь уже идет угроза безопасности Кыргызстана, по межэтническому согласию и, безусловно, по одному из наиболее сильных кандидатов на пост главы государства С.Жээнбекову", - считает эксперт.