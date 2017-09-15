Административный ресурс - это миф, так как сама процедура голосования не контролируется – Жекшеев

15 сентября 2017, 17:50 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Слухи о том, что на выборах используется административный ресурс, распускают неуверенные в себе кандидаты. Сам административный ресурс не может мобилизовать избирателей проголосовать за определенного кандидата, так как процедура не контролируется. Об этом сообщил общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя слухи о том, что власти могут использовать административный ресурс на выборах.

По его словам, даже если будет применен административный ресурс, это не произведет никакого практического действия на итоги выборов.

"При полном исключении контроля над самой процедурой выборов и невозможности проверить и доказать за кого проголосовал избиратель - это исключено. Избирателям остается большое поле для свободы действий. Просто административный ресурс вряд ли может как-то подействовать на выборы", - сообщил Ж.Жекшеев.

Он отметил, что даже при отсутствии проявлений использования административного ресурса его могут придумать неуверенные в поддержке народа кандидаты, чтобы обратить на себя внимание избирателей.

"Это неуверенность в себе и в своей поддержке. Такие кандидаты будут искать причины, домыслы, мифы, это такой грязный прием, и на выборах он используется на широкую ногу оппозиционными кандидатами. Они будут во всем винить власти и придумывать административный ресурс, потому что другой мишени для них нет. Им это нужно, чтобы проявить себя жертвой, это проявление неуверенности кандидатов. Для них слабо просто говорить "проголосуйте за меня", им надо придумать образ врага в лице власти или кандидата от власти и привлечь к себе внимание", - пояснил общественный деятель.

"В этом плане очень неудобная позиция Сооронбая Жээнбекова, потому что все кандидаты будут кидать стрелы в его сторону, так как он единственный кандидат, кто составляет конкуренцию всем кандидатам", - заключил Жекшеев.