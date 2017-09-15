Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в БишкекеВ Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в БишкекеАдминистративный ресурс - это миф, так как сама процедура голосования не контролируется – ЖекшеевАдминистративный ресурс - это миф, так как сама процедура голосования не контролируется – Жекшеев

В Якутии будут судить няню из Кыргызстана, по вине которой дети отравились таблетками

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iakutii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448119-ru.html

Похожие новости

Дело Саляновой. Подсудимая намерена судиться со свидетелем

Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили религиозное сотрудничество

В Якутии 20-летнюю няню из КР будут судить за допущение отравления детей

Спикер ЖК и посол Индии в Кыргызстане обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия

Достойная работа или утечка мозгов: школьники обсудили все за и против трудовой миграции

15 сентября 2017, 17:52       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. В Якутии под суд отправится няня из Кыргызстана, по вине которой трое детей отравились таблетками. По информации Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия), инцидент произошел в мае 2017 года в городе Мирном.
20-летняя гражданка Кыргызстана организовала в съемной квартире группу по дневному уходу за детьми, в возрасте до шести лет. Сообщается, что дети нашли косметичку няни, которую она оставила на видном месте. В косметичке были лекарственные средства, которые дети употребили.
"Трое малолетних детей получили острое пероральное отравление лекарственным средством, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью", - сообщили в Следственном комитете РФ.
По этому факту в отношении кыргызстанки было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Дело направлено в Мирнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум