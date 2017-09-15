В Якутии будут судить няню из Кыргызстана, по вине которой дети отравились таблетками

15 сентября 2017, 17:52 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. В Якутии под суд отправится няня из Кыргызстана, по вине которой трое детей отравились таблетками. По информации Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия), инцидент произошел в мае 2017 года в городе Мирном.

20-летняя гражданка Кыргызстана организовала в съемной квартире группу по дневному уходу за детьми, в возрасте до шести лет. Сообщается, что дети нашли косметичку няни, которую она оставила на видном месте. В косметичке были лекарственные средства, которые дети употребили.

"Трое малолетних детей получили острое пероральное отравление лекарственным средством, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью", - сообщили в Следственном комитете РФ.

По этому факту в отношении кыргызстанки было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Дело направлено в Мирнинский районный суд для рассмотрения по существу.