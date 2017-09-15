В жилмассиве "Колмо" снесли незаконно построенный капитальный забор по улице Тендик, - мэрия

15 сентября 2017, 17:48 Комментарии

По информации Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек совместно с МП "Тазалык" для устранения и освобождения территории строящегося детского сада, произведен снос незаконно построенного капитального забора из жженного кирпича длиной 50 метров по улице Тендик в жилом массиве "Колмо". Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. Также по жалобе жителей дома 12 по ул. Тимирязева о принятии мер в отношении застройщика, самовольно построившего капитальную пристройку и тандыр с навесом, городская служба снесла эти объекты.

Данные объекты построены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов, говорится в сообщении.

Ранее со стороны муниципальной службы владельцам вышеуказанных объектов были выданы уведомления о добровольном сносе. В связи с неисполнением уведомлений в срок произведен снос объектов в принудительном порядке, с приведением земельных участков в первоначальное состояние, говорится в сообщении.