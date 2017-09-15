В Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в Бишкеке

15 сентября 2017, 17:54 Комментарии

В рамках реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек" в Октябрьской муниципальной администрации мэрии г.Бишкек состоялись общественные консультации по экологическим и социальным вопросам, связанным с осуществлением данного проекта.

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, проект "Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек" реализуется мэрией г. Бишкек и финансируется за в размере 11 млн евро за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции и 11 млн грантовых средств, из которых 8 млн евро - грантовая поддержка Европейского союза.

Проект направлен на создание системного механизма управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке. От реализации проекта ожидается улучшение экологической ситуации через рекультивацию (закрытие) действующей свалки, строительство современного санитарного полигона с новой подъездной дороги и мусоросортировочного завода, говорится в сообщении.

Проект нацелен на обеспечение всесторонних мер по защите окружающей среды. Все работы будут выполнены согласно всем экологическим и технологическим стандартам, принятым и работающим в европейских странах.

На данных слушаниях приняли участие депутат БГК Валентина Лисниченко, представители Европейского Союза Mia-Fatima Dubois-Boussaid и Sarah BARNAT-SAID, представитель Европейского банка реконструкции и развития Mouron Manon, структурные подразделения мэрии г. Бишкек, ГАООСЛХ, представители НПО и гражданского сектора, а также жители населенных пунктов, расположенных вблизи существующей свалки.