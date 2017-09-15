Сегодня: закон суров, страшная авария, бабье лето

15 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Проект "Безопасный город" мог быть запущен давно. Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров подчеркнул, что некоторые политики передергивают факты. В свое время они имели все полномочия для того, чтобы установить на улицах столицы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Некоторые чиновники обещали, что смогут осуществить этот проект. Хотя в свое время эти политики, в частности Омурбек Бабанов, могли бы давно дать ход программе. Но на данный момент этот проект осуществляет нынешнее правительство. В Бишкеке и Оше будут установлены камеры слежения", - подчеркнул Джумакадыров.

Закон суров. Городской суд приговорил Садыра Жапарова к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Изначально политику инкриминированы такие статьи, как "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство". События датируются октябрем 2013 года.

Садыр Жапаров был признан виновным в покушении на Эмилбека Каптагаева. Однако сам пострадавший расценивает уголовное дело как политический заказ в отношении преступника. Бывший руководитель администрации президента Отунбаевой дает на процессе показания в пользу Жапарова. Тенденция такова, что бакиевцы и акаевцы объединяются, чтобы остановить начатые реформы и борьбу с коррупцией.

Шестеро погибли. Страшная авария на автодороге Бишек - Ош. ДТП произошло в Ноокенском районе. Столкнулись автомашины "Ауди-C4", "Ауди-100" и "Хюндай-Портер". Виновник ДТП, выехавший на полосу встречного движения, погиб. Патрульная милиция открыла уголовное дело, начаты следственные мероприятия.

По предварительным данным, установлено, что сначала столкнулись легковые машины, а уже затем в них въехал грузовик. Назначены необходимые экспертизы. Следственные органы разбираются в причинах ДТП. Дело находится под контролем руководства МВД, так как гибель сразу шестерых человек вызвала широкий общественный резонанс.

Автозак перевернулся. В ГСИН все-таки признали, что спецмашина, перевозившая заключенных из Оша в Бишкек, потерпела аварию. Грузовик съехал с трассы и перевернулся, при этом ответственные руководители Государственной службы исполнения наказания уверяют общественность в том, что в ДТП никто серьезно не пострадал.

Между тем по сети гуляют фото, на которых арестанты сидят под дулами автоматов в ожидании, что за ними прибудет новый транспорт. Также разнится количество заключенных, которых перевозил попавший в аварию автозак, по разным данным, в спецмашине находились от 25 до 40 человек. В настоящее время все подсудимые переданы в места лишения свободы, попыток побега не зафиксировано.

Сигал в Бишкеке. Голливудский актер приехал в Кыргызстан обсудить организационные вопросы, связанные с проведением Всемирных игр кочевников. Известный артист прибыл в республику по собственной инициативе и намерен провести встречи с руководством страны по вопросам популяризации национальных видов спорта.

Стивен Сигал был одним из почетных гостей на открытии Игр кочевников в 2016 году, и постоянно заявляет, что готов поддерживать организацию и проведение подобных состязаний. Голливудский актер намерен не только высказать свои предложения по поводу организации соревнований, но и привлечь серьезных спонсоров для развития кочевых видов спорта и культуры.

Бабье лето. Сентябрь продолжает баловать кыргызстанцев теплой погодой. В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, не территории республики осадков не ожидается. Температура воздуха в столице в дневные часы будет подниматься до +26...+28 градусов. При этом никакого резкого похолодания в обозримой перспективе не предвидится.

Первые заморозки в Кыргызстане ожидаются во второй половине октября. При этом метеорологи полагают, что приближающаяся зима будет относительно мягкой, без резких перепадов температур и прочих атмосферных аномалий. Погодные условия будут соответствовать климатической норме.