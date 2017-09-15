В Бишкеке байкер врезался в пассажира, выходящего из маршрутки на светофоре

15 сентября 2017, 17:33 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, на пересечении улиц Горького и Фатьянова произошло ДТП. Пассажирский микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулся со скутером. Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек. Информацию об этом подтвердили в столичном УПМ.

В патрульной милиции рассказали, что один из пассажиров, выходя из транспорта, пренебрег нормами ПДД и вышел в неположенном месте. В это время гражданин России, управляя скутером, не успел притормозить и врезался в человека.

В УПМ отметили, что серьезных травм не получили ни пассажир с маршрутки, ни байкер.

"Микроавтобус остановился на светофоре. В это время водитель скутера двигался по правой стороне и врезался в пассажира, выходящего из транспортного средства. Но человек не получил никаких травм. Увечья получил лишь байкер, ударившись о дверь маршрутного такси", - сказал руководитель пресс-службы УПМ г. Бишкек Таалайбек Бугубаев.