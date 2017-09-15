Сотрудники ГНС заработали 420 млн сомов за январь-август 2017 года

15 сентября 2017, 17:03 Комментарии

Заработная плата сотрудников Государственной налоговой службы за 8 месяцев 2017 года составила 420 млн сомов. Из них основная зарплата — 155 млн сомов, надбавки и допвыплаты – 264 млн сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

Общие затраты ГНС за отчетный период составили 532 млн сомов. В прошлом году ведомство потратило чуть меньше – 490 млн сомов. 374 млн из них были выплачены по статье "заработная плата".

Вместе с этим увеличились и взносы в Соцфонд – 64 млн в 2017, в прошлом году соцотчисления составили 53 млн сомов.

Отметим, что ГНС исполнила свой план на 100,1%. Налогов за отчетный период собрано свыше 46 млрд 783 млн сомов при плане 45 млрд 730 млн сомов.