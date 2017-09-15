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Сотрудники ГНС заработали 420 млн сомов за январь-август 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448114-ru.html

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15 сентября 2017, 17:03       Комментарии

Заработная плата сотрудников Государственной налоговой службы за 8 месяцев 2017 года составила 420 млн сомов. Из них основная зарплата — 155 млн сомов, надбавки и допвыплаты – 264 млн сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.
Общие затраты ГНС за отчетный период составили 532 млн сомов. В прошлом году ведомство потратило чуть меньше – 490 млн сомов. 374 млн из них были выплачены по статье "заработная плата".
Вместе с этим увеличились и взносы в Соцфонд – 64 млн в 2017, в прошлом году соцотчисления составили 53 млн сомов.
Отметим, что ГНС исполнила свой план на 100,1%. Налогов за отчетный период собрано свыше 46 млрд 783 млн сомов при плане 45 млрд 730 млн сомов.

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