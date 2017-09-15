Марс Сариев: Административный ресурс был, есть и будет в Кыргызстане

15 сентября 2017, 17:06 Комментарии

Даже несмотря на то, что президент Атамбаев призвал отказаться от применения административного ресурса, это явление было, есть и будет в Кыргызстане. Об этом K-News заявил политолог Марс Сариев.

"Мы должны понимать, что живем не в Европе, и отказаться от админресурса вот так сразу не получится. Поэтому даже если из "центра" будут призывать вести честную игру и заявлять, что административный ресурс не применяется, на местах чиновники будут делать наоборот, — уверен эксперт. — Инициативные чинуши, привыкшие поступать так еще со времен Акаева и Бакиева, по привычке будут заставлять бюджетников работать на партию власти и агитировать за кандидата от СДПК".

По мнению М.Сариева, в ближайшее время стоит ожидать судебных процессов, связанных с применением административного ресурса и фиксацией нарушений со стороны кандидатов, однако эти процессы активизируются за несколько дней до голосования.

"В целом же я уверен, что вопрос применения админресурса будет стоять остро", — подытожил политолог.