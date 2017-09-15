Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исаков проводил спортсменов на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствамИсаков проводил спортсменов на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствамСотрудники ГНС заработали 420 млн сомов за январь-август 2017 годаСотрудники ГНС заработали 420 млн сомов за январь-август 2017 года

Марс Сариев: Административный ресурс был, есть и будет в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/mars-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448113-ru.html

Похожие новости

Премьер Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

В Якутии будут судить няню из Кыргызстана, по вине которой дети отравились таблетками

Административный ресурс - это миф, так как сама процедура голосования не контролируется – Жекшеев

Эксперт: Админресурс применяется из-за того, что кандидаты не умеют работать с избирателями

15 сентября 2017, 17:06       Комментарии

Даже несмотря на то, что президент Атамбаев призвал отказаться от применения административного ресурса, это явление было, есть и будет в Кыргызстане. Об этом K-News заявил политолог Марс Сариев.
"Мы должны понимать, что живем не в Европе, и отказаться от админресурса вот так сразу не получится. Поэтому даже если из "центра" будут призывать вести честную игру и заявлять, что административный ресурс не применяется, на местах чиновники будут делать наоборот, — уверен эксперт. — Инициативные чинуши, привыкшие поступать так еще со времен Акаева и Бакиева, по привычке будут заставлять бюджетников работать на партию власти и агитировать за кандидата от СДПК".
По мнению М.Сариева, в ближайшее время стоит ожидать судебных процессов, связанных с применением административного ресурса и фиксацией нарушений со стороны кандидатов, однако эти процессы активизируются за несколько дней до голосования.
"В целом же я уверен, что вопрос применения админресурса будет стоять остро", — подытожил политолог.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум