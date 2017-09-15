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В Кыргызстане зарегистрировано более 7 тыс. ВИЧ-инфицированных

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448112-ru.html

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15 сентября 2017, 17:14       Комментарии

По состоянию на 1 сентября 2017 года зарегистрировано 7 тыс. 264 ВИЧ-позитивных человек, в том числе на стадии СПИД — 907 человек. Такие данные привели в Ассоциации программ снижения вреда «Партнерская сеть».
За годы наблюдений за ситуацией по распространению ВИЧ в Кыргызстане от вируса иммунодефицита человека умерли 1 тыс. 657 человек, в том числе от СПИДа — 514.
"Несмотря на низкий уровень распространения ВИЧ-инфекции в Кыргызстане, среди стран Центрально-Азиатского региона и стран СНГ по-прежнему продолжается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, особенно в ключевых группах, подвергающихся наибольшему риску", — говорится в сообщении.
Наибольшее количество лиц с ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в Чуйской области, в Бишкеке и Оше — 35,4% от всех зарегистрированных, а распространенность — в 2,5 раза выше республиканского показателя.
"По-прежнему туберкулез остается главной причиной тяжелой заболеваемости и смертности среди ВИЧ-инфицированных лиц, при этом половина случаев туберкулеза, приводящих к смерти, остаются не выявленными", — говорится в сообщении «Партнерской сети».
Отметим, в ближайшие дни в Бишкеке состоится Национальная конференция "Новые вызовы ВИЧ и ТБ", в ходе которой профильные специалисты и чиновники различных уровней совместно с представителями международных организаций и гражданского сектора обсудят ряд вопросов, касающихся данной проблематики.

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