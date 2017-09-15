Административный ресурс не сработает, поскольку процедура голосования не контролируется – Жекшеев

15 сентября 2017, 17:16 Комментарии

Административный ресурс не может мобилизовать избирателей проголосовать за определенного кандидата, так как процедура голосования не контролируется. Так прокомментировал слухи о том, что власти могут использовать административный ресурс на выборах, общественный деятель Жыпар Жекшеев.

По его словам, даже если будет применен административный ресурс, это не произведет никакого практического действия на итоги выборов.

"При полном исключении контроля над самой процедурой выборов и невозможности проверить и доказать, за кого проголосовал избиратель, админресурс становится неэффективным. Избирателям остается большое поле для свободы действий", — сообщил Ж.Жекшеев.

Он отметил, что даже при отсутствии проявлений использования административного ресурса его могут придумать.

"Кандидаты будут во всем винить власти и придумывать административный ресурс. Им это нужно, чтобы проявить себя жертвой. Для них слабо просто говорить "Проголосуйте за меня", им надо придумать образ врага", — пояснил общественный деятель.