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Милиция разыскивает без вести пропавшего 18-летнего парня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448110-ru.html

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В мусорном баке в Бишкеке нашли тело новорожденного, милиция выясняет обстоятельства

15 сентября 2017, 17:20       Комментарии

Милиция разыскивает без вести пропавшего 18-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По его данным, Нурадил уулу Байыш, 1999 года рождения, вышел из дома 8 сентября и не вернулся.
"Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие. Был одет: белая безрукавка, синие шорты с надписью "Месси", коричневые босоножка. Всем, кто владеет, какой-либо информацией, сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, 0312 43-88-85, дежурная часть ОВД Аламединского района 0312 36 35 27, 36 35 23, 0700 67 55 56, 0700 20 96 66", – говорится в сообщении.

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