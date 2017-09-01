15 сентября 2017, 17:20 Комментарии

Милиция разыскивает без вести пропавшего 18-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По его данным, Нурадил уулу Байыш, 1999 года рождения, вышел из дома 8 сентября и не вернулся.

"Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие. Был одет: белая безрукавка, синие шорты с надписью "Месси", коричневые босоножка. Всем, кто владеет, какой-либо информацией, сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, 0312 43-88-85, дежурная часть ОВД Аламединского района 0312 36 35 27, 36 35 23, 0700 67 55 56, 0700 20 96 66", – говорится в сообщении.