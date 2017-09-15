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Исаков проводил спортсменов на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448108-ru.html

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Более ста индийских спортсменов не пустили в Ашхабад на Азиатские игры

15 сентября 2017, 17:11       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял участие в торжественной церемонии проводов спортивной делегации Кыргызстана для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава правительства отметил, что гордится достижениями отечественных спортсменов, защищающих честь страны на международных спортивных соревнованиях.
"Вы являетесь нашим большим, светлым будущим. Своими достижениями вы показываете рост нашей страны. Я уверен, что из года в год Ваши результаты будут становиться еще лучше, среди вас будут чемпионы крупных международных соревнований", - сказал Исаков.
Премьер-министр подчеркнул, что Правительством будет продолжена посильная работа по созданию максимально благоприятных условий для развития отечественного спорта.
Кроме того, глава правительства передал приветствие и слова поддержки от имени президента КР Алмазбека Атамбаева.
В свою очередь, Исаков пожелал отечественным спортсменам крепкого здоровья и побед на предстоящих соревнованиях и торжественно вручил государственный флаг Кыргызской Республики капитану национальной сборной Калы Сулайманову.
Калы Сулайманов заверил главу правительства, что члены сборной команды страны приложат все усилия для достижения высоких результатов на предстоящих соревнованиях.
V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, пройдут с 17 по 27 сентября в городе Ашхабад (Туркменистан). Всего в составе кыргызстанской команды 153 спортсмена, которые выступят по 17 видам спорта.

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