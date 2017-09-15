Итоги масштабного исследования предпринимательской активности оценят на III Форуме регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

15 сентября 2017, 17:14 Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Результаты проекта Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) будут представлены на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Третьего форума малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС.

В рамках пленарного заседания профессор Назарбаев университета представит показатели предпринимательской активности в разных странах мира, а также меры, направленные на ее усиление. Особое внимание будет уделено результатам недавно проведенного исследования, обобщающего факторы, которые препятствуют развитию малого бизнеса.

На III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса Назарбаев университет Дмитрий Ханин выступит с докладом, посвященным самому масштабному исследованию предпринимательской активности в мире – Глобальному мониторингу предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM). Например, в 2016 году в опросе приняло участие более 197000 человек в 65 странах мира. Россия участвует в GEM с 2006 года, Казахстан с 2014.

Проект фокусируется на трех основных задачах: измерение различий в уровне предпринимательской активности между странами; раскрытие факторов, определяющих эту активность; выработка стратегии, которая может усилить предпринимательскую активность.

"В одних странах население более склонно к предпринимательской деятельности, например, у жителей Австралии, это, что называется, в крови. В России предпринимательская культура была утрачена за 70 лет советской власти. Сейчас эта традиция восстанавливается. Результаты GEM показали, что в 2016 году количество людей, вовлечённых в предпринимательскую деятельность, выросло на 35% по сравнению с 2014 годом.

Исследования, проведённые в рамках GEM, демонстрируют, что сегодня существуют препятствия на пути предпринимателей: коррупция, бюрократия, регламентация, контроль и много других барьеров и преград. Правительство должно устранять такие преграды или хотя бы бороться с ними более эффективно, создавать больше стимулов для предпринимателей. Это будет способствовать росту числа предприятий малого бизнеса, что окажет положительное влияние на экономику. Причем, должно расти число не только кафе, парикмахерских, торговых точек, автомоек, но и инновационных малых предприятий, которые могут изменить целую отрасль или создать новый рынок", – утверждает ассоциированный профессор в Высшей школе бизнеса Назарбаев университет Дмитрий Ханин.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Делового Совета ШОС. Спонсор форума – АО "БЭСК".