Завотделом делимитации границ Аппарата правительства К.Искандаров: Ни одного метра кыргызской земли не было передано Узбекистану

15 сентября 2017, 17:13 Комментарии

Ни одного метра кыргызской земли не было и не будет передано Узбекистану, и ни одного метра узбекской земли мы не брали и не будем брать. Такое заявление сделал заведующий отделом делимитации границ и развития приграничных территорий Аппарата правительства Курбанбай Искандаров. "Все соглашения по границе были достигнуты в рамках существующих документов и кропотливой 17-летней работы комиссии по делимитации государственной границы", - отметил он.

По его словам, отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном улучшились, что в свою очередь дало толчок для делимитации и демаркации и решения приграничных вопросов.

"Благодаря политической воле двух президентов и слаженной работе премьер-министров и рабочих групп, между Кыргызстаном и Узбекистаном удалось описать 1 тыс 170 км неописанных участков. На данное время остаются неописанными 219 км границ. К 20 числу мы ожидаем рабочую делегацию из Узбекистана, с которой обсудим оставшиеся неописанные участки. Кроме этого, достигли взаимопонимания по КПП "Достук" (Достлик) и открыли границу. Теперь граждане двух стран могут спокойно передвигаться через границу, налаживаются торгово-экономические отношения. Вспомните, как было буквально несколько лет назад, чтобы перейти границу, требовалась куча документов, необходимо было приглашение и телеграмма. Теперь же всего этого нет, и наши народы рады такому событию", - сказал он.

К.Искандаров прокомментировал слухи, которые распространяются в социальных сетях и по мобильным приложениям относительно передачи участков кыргызских земель Узбекистану.

"Мы ведем работу по делимитации границы уже на протяжении долгих лет. За все это время мы ни разу не отдавали наши земли и уж тем более не продавали. Все члены комиссии, а их более 30 человек, настоящие патриоты и никогда не позволят себе такого", - заключил А.Искандаров.