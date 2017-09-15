МСОП изменил статус снежного барса. Он больше не "исчезающее животное".

15 сентября 2017, 16:53 Комментарии

Отныне снежный барс не является исчезающим видом животного, а лишь уязвимым. Решение об изменении статуса редкого дикого животного вчера, 14 сентября, объявил Международный союз охраны природы (МСОП).

Ученым удалось обследовать часть высокогорного ареала обитания животных с помощью новых камер-ловушек и спутников. По их оценкам, в дикой природе живут от 4 тысяч до 10 тысяч диких кошек. Кроме того, из-за активной охранной политики в странах ареала ситуация с этим животным улучшилась и популяция перестала резко снижаться. И по этим критериям охранный статус животного можно с "исчезающего" повысили до "уязвимого". Но это не должно повлиять на охрану животного, отметили ученые.

В настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается около 300 особей. На них надевают чиповые ошейники для контроля их безопасности и передвижения, а участки проживания являются охранными зонами.