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Новости Кыргызстана

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МСОП изменил статус снежного барса. Он больше не "исчезающее животное".

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366392_ms...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448105-ru.html

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15 сентября 2017, 16:53       Комментарии

Отныне снежный барс не является исчезающим видом животного, а лишь уязвимым. Решение об изменении статуса редкого дикого животного вчера, 14 сентября, объявил Международный союз охраны природы (МСОП).
Ученым удалось обследовать часть высокогорного ареала обитания животных с помощью новых камер-ловушек и спутников. По их оценкам, в дикой природе живут от 4 тысяч до 10 тысяч диких кошек. Кроме того, из-за активной охранной политики в странах ареала ситуация с этим животным улучшилась и популяция перестала резко снижаться. И по этим критериям охранный статус животного можно с "исчезающего" повысили до "уязвимого". Но это не должно повлиять на охрану животного, отметили ученые.
В настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается около 300 особей. На них надевают чиповые ошейники для контроля их безопасности и передвижения, а участки проживания являются охранными зонами.

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