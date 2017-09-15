Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Милиция разыскивает мать ребенка, брошенного в мусорном баке в КиркомстроеМилиция разыскивает мать ребенка, брошенного в мусорном баке в КиркомстроеАвоська: цены на продукты на 15 сентябряАвоська: цены на продукты на 15 сентября

В Бишкеке прошла конференция, посвященная 120-летию поэта и журналиста Мухтара Ауэзова

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448104-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в Бишкеке

В Бишкеке байкер врезался в пассажира, выходящего из маршрутки на светофоре

В Бишкеке ведутся работы по подготовке к посадкам крупномерных саженцев

В Бишкеке ведутся работы по подготовке к посадкам крупномерных саженцев

Сотрудники "Зеленстроя" готовятся к посадке крупномерных лиственных саженцев на двух улицах Бишкека

15 сентября 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке сегодня в конференц-зале Национальной академии наук (НАН) КР прошла Международная научно-практическая конференция в честь 120-летия писателя, поэта, драматурга, журналиста, доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук Казахстана Мухтара Ауэзова
Участниками международной научно-практической конференции "М. Ауэзов в науке и культуре" стали ученые-филологи, фольклористы, литературоведы, этнографы, философы, культурологи, историки и политологи.
Мухтар Ауэзов - советский писатель, драматург и ученый Лауреат Ленинской и Сталинской премии первой степени, Академик АН Казахской ССР, председатель союза писателей Казахстана, его двухтомный роман "Путь Абая" вошел в Библиотеку всемирной литературы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум