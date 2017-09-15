В Бишкеке прошла конференция, посвященная 120-летию поэта и журналиста Мухтара Ауэзова

15 сентября 2017, 16:28 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке сегодня в конференц-зале Национальной академии наук (НАН) КР прошла Международная научно-практическая конференция в честь 120-летия писателя, поэта, драматурга, журналиста, доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук Казахстана Мухтара Ауэзова

Участниками международной научно-практической конференции "М. Ауэзов в науке и культуре" стали ученые-филологи, фольклористы, литературоведы, этнографы, философы, культурологи, историки и политологи.

Мухтар Ауэзов - советский писатель, драматург и ученый Лауреат Ленинской и Сталинской премии первой степени, Академик АН Казахской ССР, председатель союза писателей Казахстана, его двухтомный роман "Путь Абая" вошел в Библиотеку всемирной литературы.