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Курбанбай Искандаров: "Ни одного метра кыргызской земли не было передано Узбекистану"

Источник:
http://kabar.kg/news/kurbanbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448103-ru.html

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15 сентября 2017, 16:31       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Ни одного метра кыргызской земли не было передано и не будет передано соседнему Узбекистану, и ни одного метра узбекской земли мы не брали, и не будем брать. Все соглашения по границе были достигнуты в рамках существующих документов и кропотливой 17-летней работе комиссии по делимитации государственной границы. Такое заявление сделал сегодня заведующий отделом делимитации границ и развития приграничных территорий аппарата правительства КР Курбанбай Искандаров, выступая по общественному первому каналу.
По его словам, отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном улучшились в разы, что в свою очередь дало огромный толчок для делимитации и демаркации и решения приграничных вопросов.
"Благодаря политической воле двух президентов и слаженной работе премьер-министров и рабочих групп между Кыргызстаном и Узбекистаном удалось описать 1 тыс 170 км неописанных участков. На данное время остаются неописанными 219 км границ. К 20 числу мы ожидаем рабочую делегацию из Узбекистана, с которой обсудим оставшиеся неописанные участки. Кроме этого, достигли взаимопонимания по КПП "Достук" (Достлик) и открыли границу. Теперь граждане двух стран могут спокойно передвигаться по границе, налаживаются торгово-экономические отношения. Вспомните, как было буквально несколько лет назад, чтобы перейти границу, требовалась куча документов, необходимо было приглашение и телеграмма. Теперь же всего этого нет, и наши народы рады такому событию", - сказал он.
Касаясь слухов, которые распространяются в социальных сетях, К.Искандаров отметил, что продать кусочек родной земли равноценно тому, что продать собственную мать.
"Мы ведем работу по делимитации границы уже на протяжении долгих лет. За все это время мы ни разу не отдавали наши земли и уж тем более не продавали. Все члены комиссии, а их более 30 человек, настоящие патриоты и никогда не позволят себе такое. Если в нашей работе было что-то неладное, то пусть нас покарает Бог, также пусть Всевышний покарает тех, кто распространяет лживые слухи", - заключил он.
Стоит отметить, что по каналу WhatsApp активно распространяется информация о том, что президент А.Атамбаев отдал кыргызские земли Узбекистана, чтобы президент Ш.Мирзиеев призвал узбеков, проживающих в Кыргызстане, проголосовать за С.Жээнбекова.

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