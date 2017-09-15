В Бишкеке ведутся работы по подготовке к посадкам крупномерных саженцев

15 сентября 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Сотрудниками МП "Зеленстрой" ведутся подготовительные работы для посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой по улицам Аалы Токомбаева и Медерова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра идут работы по подготовки территории к посадкам на глубину 25-30 см (выборка корыта). С места планируемой посадки площадью 1200 м2 вывезено 670 м3 гравия и завезено 127 м3 растительного грунта.

Также активно ведутся работы по подготовке к посадкам по улице Медерова на отрезке от Токтоналиева до Панфилова. Проведены работы по выборке корыта на глубину 25-30 см. С места планируемой посадки площадью 1500 м2 вывезено 400 м3 гравия и завезено 150 м3 на площади 650 м2.

В работах по двум улицам задействовано 58 рабочих, спецтехника (самосвал, экскаватор, трактор) и необходимый инвентарь. Также кроме рабочих МП "Зеленстрой" в подготовке активное участие принимают работники МТУ.