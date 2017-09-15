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Взрыв в лондонском метро признали терактом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-dannom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448100-ru.html

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ДТП с Чотбаевым: водитель Mazda признался, что уснул и выехал на встречку

15 сентября 2017, 16:41       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.
"На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", — сказал представитель полиции журналистам.
Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
ИсточникРИА Новости

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